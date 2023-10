Provincia al lavoro per ampliare spazi Museo del Sannio

"Solo trenta monete e medaglie, delle cinquemila custodite, sono esposte nel Museo del Sannio di Benevento. Per questo realizzeremo a breve un ampliamento per poter esporre il copioso e interessante patrimonio numismatico custodito all'interno del museo". Lo ha reso noto il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, a margine dell'incontro del ciclo di conversazioni al Museo del Sannio che si è tenuto con il professor Alfredo Maria Santoro, che ha relazionato sul tema "Raccolta di monete e medaglie del Museo del Sannio".

L'iniziativa rientra nel progetto "Per i 150 anni del Museo del Sannio (1873-2023): una nuova immagine per un nuovo centro di cultura", curato dal professor Marcello Rotili e promosso da "Sannio Europa" (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita).

Il Museo del Sannio - è stato sottolineato durante l'incontro - conserva più di cinquemila medaglie e monete (di epoca greca, romana, tardoantica, medievale, moderna), divise in serie, e soltanto una trentina sono esposte nella Sezione tardoantica e longobarda. Le collezioni museali si sono formate in maniera eterogenea attraverso ritrovamenti in città e dal territorio circostante, nonché mediante donazioni o acquisti dell'Ente Provinciale di Benevento. "Tesoretti, collezioni e serie monetali, oggetto anche di studi specifici d'approfondimento e d'aggiornamento, saranno quindi osservabili e restituiti all'attenzione della cittadinanza", ha concluso Lombardi.



