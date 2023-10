Mini arsenale in casa con droga, padre e figli denunciati

Un mini arsenale, ma anche piante di cannabis sono state trovati e sequestrati dai carabinieri a Quadrelle, in provincia di Avellino. Un 50enne del posto e i suoi due figli sono stati denunciati. Nell'abitazione i militari della Compagnia di Baiano hanno scoperto 56 munizioni per armi da fuoco, un tirapugni in metallo, sette coltelli di vario tipo, tutti di genere proibito, una "katana" e una mazza da baseball.

Rinvenute e sequestrate anche due piante di cannabis "indica", alcune dosi di hashish e cocaina per complessivi quindici grammi.



