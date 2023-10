In tremila in corteo a Napoli per la Palestina

E' partito a Napoli da piazza Mercato il corteo di sostegno alla Palestina. Circa 500 le persone al momento partecipanti, anche originarie della Palestina e di altri paesi del medio oriente che vivono in città. Tante la bandiere palestinesi nel corteo aperto da uno striscione con la scritta "Non c'è pace sotto occupazione, Palestina libera".

Metà del gruppo si è riunito in piazza Mercato e poi è stato raggiunto dall'altra metà, radunatasi in piazza Garibaldi, a ridosso della stazione ferroviaria.

Il corteo si sta muovendo verso la prefettura dove verrà consegnato un documento dei manifestanti per il governo italiano.

Si ingrossa corteo a Napoli, ora in tremila

Si è ingrossato il corteo pro Palestina in corso a Napoli: partiti in 500, i manifestanti hanno invaso via Marina diretti a piazza Plebiscito in circa tremila. Lungo il tragitto, infatti, i manifestanti sono stati raggiunti da un folto gruppo con una enorme bandiera della Palestina, che ora campeggia al centro del corteo. La manifestazione viene controllata all'inizio e e alla fine dalle forze di polizia, ma finora non c'è stato alcun problema.





