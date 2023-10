Gli svuota la carta col "phishing", vittima giovane irpino

Un giovane di Gesualdo, in provincia di Avellino, è l'ennesima vittima del "phishing", la frode informatica che consente di prosciugare i conti bancari e su carte prepagate delle vittime dopo essere entrati in possesso di dati sensibili. La truffatrice, che è riuscita a duplicare i dati della sua carta prepagata, si è così impossessata dei 500 euro disponibili. Si tratta di una 19enne residente in provincia di Napoli. Dopo la denuncia della vittima, l'hanno identificata e denunciata i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA