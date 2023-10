Gasolio "non conforme", multato titolare impianto

Un impianto di carburanti di Montoro, in provincia di Avellino, aveva messo in commercio 18 mila litri di gasolio "non conforme". Lo hanno accertato i militari della Guardia di Finanza di Solofra al termine di controlli finalizzati alla tutela della libera concorrenza e della qualità dei prodotti immessi in commercio. Il gasolio, sottoposto alle verifiche del Laboratorio chimico delle Dogane di Napoli, conteneva biodiesel con basso punto di infiammabilità e un altro prodotto petrolifero non classificato come gasolio per autotrazione. Al titolare è stata applicata una sanzione di tre mila euro. (ANSA)

