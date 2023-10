Garcia, ora so chi sono i miei amici e chi i miei nemici

"Ringrazio i giornalisti e i tifosi che mi hanno incoraggiato. Ora so chi sono i miei amici e chi i miei nemici nella stampa. Ma resto tranquillo e sereno". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, parlando di quanto accaduto contro la Fiorentina. "Visto che - ha aggiunto - non è andato tutto bene contro la Fiorentina ma venivamo da 4-5 partite buone dico che mi prendo le mie responsabilità, ma sono deluso dal fatto che pensavo che avrei avuto un atteggiamento collaborativo. Da allora invece mi chiedo se non sbaglio sul mio atteggiamento. Ma ora so che è importante vincere a Verona e poi abbiamo tre match in una settimana".



