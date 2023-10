Continua a perseguitare ex, stalker finisce in carcre

Nonostante il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex compagna, per niente rassegnato alla fine della loro relazione, un 53enne di Avellino ha continuato a porre in atto comportamenti vessatori. Le indagini della Squadra Mobile, anche sulla scorta della nuova denuncia presentata dalla donna, hanno indotto il Gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, a revocare il provvedimento di divieto e disporre il trasferimento in carcere dell'indagato.



