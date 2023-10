Al Mann 'Incontri di Archeologia' nel segno del futuro

Le opere, le collezioni, i percorsi multidisciplinari, i progetti di ricerca: è ai nastri di partenza al Museo Archeologico Nazionale di Napoli giovedì 26 ottobre (Auditorium, ore 16) la rassegna "Incontri di Archeologia" ventinovesima edizione.

"Apriamo gli Incontri di archeologia parlando di futuro - racconta il direttore Paolo Giulierini che inaugurerà come tradizione il calendario -. In questi anni gli appuntamenti del giovedì sono stati una preziosa ribalta per un'eccellenza non solo settoriale e specialistica ma per temi, incontri e personalità coinvolgenti e di alta capacità divulgativa, un vero e proprio festival della conoscenza. Grazie alla possibilità della trasmissione on line, che nulla ha tolto al senso di essere comunità 'fisica' degli Incontri e al piacere di ritrovarci al Museo, il pubblico si è negli ultimi anni allargato e il sapere condiviso si è reso disponibile alle scuole e alle università e non solo. Futuro quindi all'ordine del giorno del primo incontro, dai nuovi spazi e sezioni già cantiere alle ricerche del Mann, per un'inaugurazione particolare della nostra più importante rassegna che dopo otto anni mi emoziona e che vogliamo tutti dedicare al ricordo di Valeria Sampaolo" conclude con un pensiero alla archeologa ex direttrice del museo recentemente scomparsa.

Si parte a novembre con Maria Morisco che descriverà gli strumenti musicali delle collezioni e con Laura Weinstein che si occuperà della preziosa statuetta della dea Lakshmi, testimone dei contatti tra Roma e India (30 novembre).

La rassegna di 21 incontri è a cura del Servizio Educativo del Mann, si chiuderà il 30 maggio 2024 ed è ad ingresso libero.





