Urso, "Italia ha le competenze, non sia semplice osservatrice"

"L'Italia non può e non deve essere una semplice osservatrice. Abbiamo le capacità, la storia e le risorse per essere leader e protagonisti a pieno titolo in Europa". Lo scrive, parlando di competenze, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha inviato un saluto ai partecipanti del secondo forum sulla formazione continua in corso a Sorrento, organizzato da Fondo For.Te., fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nel terziario.

Il messaggio è stato letto in avvio della prima giornata dell'iniziativa sul tema: "Dare forma al futuro-La centralità delle competenze. In Europa da protagonisti o da spettatori?".

"Sono tuttavia consapevole - afferma Urso - che siamo di fronte a sfide impegnative. La nostra attuale percentuale di laureati in materie scientifiche, per esempio, e la partecipazione delle donne in questi ambiti sono entrambe significativamente al di sotto degli obiettivi che desideriamo e dobbiamo raggiungere. Abbiamo urgenza di colmare questi divari, soprattutto nell'attuale mercato del lavoro che si evolve rapidamente verso settori ad alta specializzazione".



