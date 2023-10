Raso (Fondo For.Te.), 'la formazione è un investimento'

"La formazione è un investimento". Lo sottolinea Rosetta Raso, vicepresidente di For.Te., fondo paritario interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, presentando i temi del secondo forum sulla formazione continua dal titolo "Dare forma al futuro-La centralità delle competenze. In Europa da protagonisti o da spettatori?", in programma oggi e domani all'hotel Hilton Palace di Sorrento.

Una due giorni che vedrà partecipare esponenti del mondo delle istituzioni, dei sindacati e della formazione professionale.

Secondo Raso, "purtroppo è un luogo comune considerare la formazione un costo. Noi invece diciamo e pensiamo che la formazione sia un investimento, se vogliamo fare crescere le competenze dei lavoratori, specie in un periodo in cui ci sono nuovi mercati, per i quali è necessario rendere i lavoratori competitivi. Per fare ciò è necessario ovviamente formarli e For.Te. è in prima linea sulla pratica della formazione, con tutti gli avvisi che abbiamo emanato".

In particolare, il Fondo For.Te. ha "emanato avvisi sulle politiche attive e per i disoccupati e gli inoccupati, anche perché riteniamo - aggiunge Raso - che i disoccupati creino una sorta di disallineamento sul mercato tra domanda e offerta, perché spesso non hanno le competenze necessarie rispetto a quanto viene richiesto dalle aziende".



