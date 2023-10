Ok alla nuova caserma dei Cc di Santa Maria Capua Vetere

Il Consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere ha approvato all'unanimità la delibera per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri, con comando compagnia e annessa casa del carabiniere.

Un momento importante, condiviso da maggioranza e opposizione, che da un lato mette fine ad una situazione poco dignitosa, visto che il comando e la stazione dell'Arma erano ospitati all'interno di un condominio privato, e dall'altro consente di realizzare un presidio di sicurezza e legalità in una zona immediatamente a ridosso del centro quale è l'area di via Righi.

La nuova caserma e la casa del carabiniere verranno edificate, con fondi Pnrr per 7 milioni di euro, nell'angolo tra via Righi e via Santella - a seguito di una donazione modale di quella porzione di terreno dal Comune allo Stato - occupando un'area di 5.000 metri quadrati dei 30.000 che restano invece a disposizione della fiera settimanale; quest'ultima, contestualmente, verrà riorganizzata e riqualificata sulla base delle nuove esigenze degli operatori commerciali e degli utenti.

"Voglio ringraziare il Consiglio Comunale. Con questa delibera - ha spiegato il sindaco Antonio Mirra - abbiamo compiuto un passo di straordinaria importanza che rafforza la presenza dello Stato in città, in una posizione assolutamente strategica, vicina al casello autostradale e alla variante Anas ma anche agli altri comuni che fanno parte della Compagnia".





