Mezzaroma 'lo sport porta luce nel buio di Caivano'

"Lo Stato c'è, lo Stato risponde". Il messaggio di speranza lo lancia il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, alla presentazione del progetto di riqualificazione e ristrutturazione del centro Delphinia di Caivano. Insomma, da teatro degli orrori a luogo di sport, cultura, aggregazione nel giro di nove mesi. Perché la deadline è chiara: consegnare al pubblico la struttura entro il 31 maggio 2024, rispettando così i tempi indicati dalla Premier, Giorgia Meloni. "Siamo in linea e siamo certi che terremo fede ai termini indicati dal Presidente del Consiglio", assicura il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Al suo fianco, mentre veniva mostrato alla stampa il rendering e il progetto, anche l'ad, Diego Nepi Molineris, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il commissario di Governo per Caivano, Fabio Ciciliano.

Il progetto, chiamato 'Illumina' non a caso, ha un obiettivo chiaro ed è quello "di illuminare le zone buie del paese con lo sport" spiega Mezzaroma, individuando in questo concetto la mission principale della società che guida da agosto. Ma Caivano, secondo Abodi, sarà molto di più, perché oltre ad essere una "rigenerazione urbana e umana" diventa "un impegno per altre comunità del paese". Da qui l'obiettivo, entro la fine di dicembre, di stilare un dossier con l'elenco di tutti i luoghi di sport in stato d'abbandono. "Un modo per intercettare il disagio sociale prima dei fatti di cronaca" dice il ministro, con la speranza che Caivano possa rappresentare il modello da esportare anche in altre realtà italiane. Come detto, però, il tempo è poco e il lavoro da fare tanto, perché chiusa la bonifica da parte del Genio Militare, le prossime tappe hanno degli step ben scanditi: entro il 21 novembre la riqualificazione del parco attrezzato a cura dei Carabinieri Forestali, contestualmente dal 31 ottobre al 30 novembre la procedura di affidamento dell'appalto, con i lavori a partire dal primo dicembre e da ultimare entro il 31 maggio 2024. Un cronoprogramma che se rispettato regalerà a Caivano un centro sportivo "nel quale sarà possibile praticare oltre 41 discipline sportive" racconta Nepi. Due aree: una indoor e una outdoor nella quale praticare nuoto, calcio, tennis, padel, attività in palestra e molto altro. Ci sarà anche uno spazio urban per lo skate con l'idea poi di Sport e Salute di unire le tre isole (Caivano, parco verde e centro sportivo) da percorsi ciclabili.

Non mancheranno parcheggi, aree ristori e piazze come centri di aggregazione, così come il coinvolgimento dei campioni dello sport. Il centro sportivo non potrà essere gratuito per tutti, ma per studenti e studentesse delle quattro scuole di Caivano sì. "Tra l'altro da Delphinia arriverà anche energia per 35 famiglie del luogo", svela Ciciliano spiegando come la riqualificazione sarà anche energetica grazie a dei pannelli fotovoltaici per un progetto totalmente green, sostenibile e accessibile a chiunque, tenendo conto della rimozione di barriere architettoniche per garantirne l'uso a persone con disabilità. Non ultimo l'obiettivo di portare la legalità perché "l'intervento su Caivano mira alla rimozione delle infiltrazioni della criminalità", le parole del sottosegretario Mantovano.





