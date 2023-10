Maschio Angioino, al via i lavori di messa in sicurezza

Sono stati avviati i lavori in via d'urgenza per la messa in sicurezza del rivestimento murario lato est del Complesso Monumentale di Castel Nuovo, dove si era verificata la caduta di un elemento dalla facciata prospiciente Via Acton e si era manifestata una profonda lesione nei pressi del blocco distaccato, con il disallineamento di altri blocchi.

La zona interessata dal dissesto era stata delimitata ed interdetta al passaggio pedonale in attesa dell'esecuzione delle opere necessarie per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità nonché per garantire la tutela e conservazione del bene.

L'esecuzione dell'intervento disposta dal Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio è stata suddivisa in due fasi, informa il Comune. Nella prima verrà realizzato il consolidamento della zona del crollo. A tale scopo è stato avviato l'allestimento del ponteggio metallico in corrispondenza del torrino interessato dal cedimento. Saranno effettuati rilievi e verranno smontati gli elementi lapidei che risultano instabili e distaccati. Subito dopo si procederà ad un consolidamento - o, se necessaria, una ricostruzione - del substrato, quindi saranno ricollocati gli elementi smontati.

Al termine di questo primo intervento, con l'ausilio di una piattaforma aerea sarà effettuata la verifica dell'aderenza e della stabilità del rivestimento dei rivellini sul lato est del Castello. Se dovesse emergerne la necessità, si procederà all'intervento necessario a garantire la stabilità degli elementi lapidei.



