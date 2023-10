La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per discarica a Caserta

La Corte europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano per come ha gestito la discarica in località Lo Uttaro, nel Comune di Caserta, dal 1994. Nella sentenza la Cedu indica in particolare, che l'inquinamento causato dai rifiuti ha avuto un impatto negativo sul benessere personale dei ricorrenti durante la crisi creata dal mal funzionamento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti durante lo stato di emergenza in Campania dal 1994 al 2009 e che tale situazione continua per quanto riguarda la discarica a Lo Uttaro, che a tutt'oggi le autorità italiane non hanno ancora messo in sicurezza o bonificato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA