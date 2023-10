Incendio in uno stabilimento irpino, paura ma nessun ferito

(ANSA)- AVELLINO, 19 OTT- Un violento incendio è divampato all'interno di un'azienda del nucleo industriale di Avellino poco dopo l'1:30. Le fiamme si sono sviluppate all'interno della Me.Res (Meridionali Resine) attiva dal 1971 nell'area di Pianodardine. Le operazioni di spegnimento, particolarmente complesse, sono ancora in corso e continueranno per tutta la giornata. Non ci sono persone coinvolte. Al lavoro più di trenta Vigili del Fuoco: tre squadre del Comando provinciale di Avellino e una proveniente da Mercato San Severino (Salerno), diverse autobotti, una delle quali inviata dal Comando di Nocera Inferiore (Salerno). Momenti di apprensione quando le fiamme stavano per raggiungere due grossi serbatoi di Gpl e il capannone di un'azienda vicina. La Me.Res produce e trasforma poliuretani espansi flessibili destinati al settore auto e dell'arredamento. (ANSA)

