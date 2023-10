Durigon, "su competenze e formazione c'è ancora tanto da fare"

"Cosa c'è da fare in Italia in merito a competenze e formazione? Troppo", risponde Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a margine del suo intervento al secondo forum sulla formazione continua in corso a Sorrento.

Durigon ha preso parte alla prima giornata dell'iniziativa dal titolo "Dare forma al futuro-La centralità delle competenze.

In Europa da protagonisti o da spettatori?", organizzata da Fondo For.Te. in collaborazione con 24 Ore Eventi.

Il sottosegretario, parlando con i giornalisti, ha detto che "siamo in un momento storico nel quale sta cambiando moltissimo il mondo di lavoro. Essere efficienti significa avere skill dei lavoratori molto alti. Anche gli investimenti che stiamo facendo sul Pnrr hanno bisogno di una mano d'opera di alta specializzazione". "Negli anni - ha concluso il sottosegretario - è mancato oggettivamente un orientamento, ma ora il nostro Paese è pronto per trovare soluzioni, per trovare queste competenze. Consideriamo che il mondo del lavoro sta cambiando velocamente: un'accelerazione già dettata dal Covid ma che ora prosegue. Penso all'intelligenza artificiale, su altre situazioni. Da qui ai prossimi anni avremo mansioni diverse rispetto ad oggi: sarà necessario dunque che la formazione sia mirata, specifica, orientata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA