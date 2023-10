Durigon, 1,7 mln di giovani non lavorano, ma nel 2018 era peggio

Nel 2022 i giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti Neet, sono quasi un quinto della popolazione giovanile tra i 15 e i 29 anni, circa 1,7 milioni di ragazzi. Un dato sul quale però Claudio Durigon preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno: "Nel 2018 - afferma il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prima del suo intervento al secondo forum sulla formazione continua in corso a Sorrento - la disoccupazione giovanile era al 35%, oggi siamo al 22-23%.

Quest'anno sono stati firmati più di 1,2 milioni di contratti di lavoro: questo significa che stiamo lavorando bene".

Durigon, ospite all'iniziativa "Dare forma al futuro-La centralità delle competenze. In Europa da protagonisti o da spettatori?" organizzata da Fondo For.Te. in collaborazione con 24 Ore Eventi, parlando della disoccupazione giovanile, ma anche di quella femminile (secondo gli ultimi dati forniti durante il forum, il 43% delle donne è inattivo), ha sottolineato che "questo è un tema fondamentale, sul quale stiamo lavorando.

Dobbiamo continuare su questa spinta, per far sì che il Sud, che ha numeri ancora troppo negativi, possa in tal senso rilanciarsi".



