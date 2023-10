Dopo lo stop per la pandemia torna a Caserta FlikFlok

Sport, musica e solidarietà saranno protagonisti della XX edizione della "Flik Flok", L'evento, organizzato dalla Brigata Bersaglieri "Garibaldi" dell'Esercito Italiano che si terrà nei giorni 28 e 29 ottobre a Caserta, in piazza Carlo di Borbone, dinanzi la Reggia, dove sarà allestito il grande villaggio "Cremisi". Bersaglieri e cittadini correranno fianco a fianco nell'ambito della kermesse socio-sportiva che torna dopo gli anni di stop imposti dalla pandemia. Il programma è stato presentato durante la conferenza stampa svoltasi presso la Caserma Ferrari "Orsi", cui hanno partecipato il Generale Mario Ciorra, comandante della Brigata Bersaglieri "Garibaldi", e tra gli altri il sindaco di Caserta Carlo Marino e il delegato provinciale Coni Michele De Simone.

Nata nel 1991 come gara podistica militare, la Flik Flok negli anni si è evoluta in una manifestazione aperta alla cittadinanza. Organizzata insieme al Comune di Caserta, l'edizione 2023 è stata realizzata in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio, Coni, Fidal, imprese locali oltre al patrocinio di istituzioni e fondazioni, e con il contributo del dipartimento di Architettura e disegno industriale dell'Università degli studi "Luigi Vanvitelli" che ha progettato il layout del "Villaggio Cremisi"; si tratta di un campo polivalente che costituisce il "centro di gravità" dell'intera manifestazione sportiva. "L'evento - ha spiegato il generale Ciorra - rappresenta un'importante occasione per sostenere lo sport e condividere con la cittadinanza i valori che da sempre l'Esercito Italiano si impegna a promuovere: solidarietà, disciplina, rispetto per il prossimo, lealtà, inclusione, spirito di squadra". Sabato 28 si partirà con la cerimonia dell'alzabandiera (ore 10) per poi proseguire fino a sera (ore 20) attraverso eventi musicali, esibizioni sportive, momenti sociali. Domenica 29 si terranno le gare podistiche (la 10 Km valida per il campionato regionale di settore e di società master, e la 5 km aperta a tutti). Spazio anche ai più piccoli, con ragazzi fino a 13 anni che percorreranno 1000 metri nei giardini antistanti la Reggia con mamma, papà e Fido.



