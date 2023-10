Del Conte (Bocconi), serve raccordo tra domanda e offerta lavoro

"La formazione è diventata una parola che è spesso al centro del dibattito quando si parla di lavoro. Non lo è stata come avrebbe dovuto in passato. Ma manca ancora il passaggio da riconoscimento della centralità a sua strutturazione in forma efficiente". A sostenerlo è Maurizio Del Conte, professore ordinario di Diritto del lavoro dell'università Bocconi di Milano, intervenuto oggi al secondo forum sulla formazione continua, la cui prima giornata è in corso di svolgimento all'hotel Hilton di Sorrento. Il forum è organizzato oggi e domani da Fondo For.Te. (fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario) in collaborazione con 24 Ore Eventi.

"C'è bisogno che si raccordino - prosegue Del Conte - domanda e offerta formativa. Occasioni come questa ci servono per dire che è utile fare sistema. Basta guardare i dati legati alle difficoltà delle imprese di trovare figure professionali di cui hanno bisogno e di come spesso siano i giovani quelli che più facilmente restano fuori dal mercato del lavoro. Questo significa che sono disallineati rispetto alla formazione ricevuta, anche perché forse la stessa offerta formativa non è stata coerente con le richieste del mercato stesso. Occorre dunque un accordo tra mondo della scuola, orientamento della formazione e formazione effettivamente erogata".



