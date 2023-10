Commissario per Caivano, da Delphinia energia per 35 famiglie

Da luogo di degrado a comunità energetica: è, in sintesi, la trasformazione generata dalla riqualificazione dell'ex centro sportivo Delphinia, secondo quanto illustrato dal commissario di Governo per Caivano Fabio Ciciliano. "La riqualificazione sarà anche energetica, con pannelli fotovoltaici. E quando sarà completata, il centro sarà capace di dare alla collettività 200 kilowatt di potenza, a fronte di un consumo di 80 kilowatt che aveva quando era aperto - ha spiegato Ciciliano nella presentazione del progetto, a Palazzo Chigi -. Così si garantirà a 35 famiglie di Caivano un'autonomia energetica per l'equivalenza dei consumi".

Il commissario ha sottolineato "la contribuzione contemporanea di più attori in gioco per raggiungere l'obiettivo: l'Esercito ha svolto in maniera tempestiva e con grandissima qualità un'azione di bonifica chirurgica, e i carabinieri e la Forestale stanno riqualificando il boschetto.

Più veloce di così non era possibile fare".



