Bimba rischia di soffocare, salva dopo corsa in ospedale con Cc

Una bambina di nove anni rischia di soffocare dopo aver mangiato una caramella, ma viene salvata dopo una tempestiva corsa in ospedale a bordo di una gazzella dei carabinieri. E' successo ieri a Napoli, nel quartiere Arenaccia: all'uscita da una scuola elementare la piccola è stata colta da soffocamento subito dopo essere salita sullo scuolabus. L'autista l'ha portata in strada, tentando invano con le maestre e i passanti delle manovre disostruttive. Una pattuglia dell'Arma di servizio in zona, composta da un maresciallo e da un carabiniere, è intervenuta: il sottufficiale ha tentato la manovra di Heimlich ma senza successo, quindi i due militari hanno deciso di trasportare subito la bimba, accompagnata da una maestra, nel più vicino ospedale a bordo della vettura di servizio. Al pronto soccorso dell'ospedale "Santissima Annunziata" i medici hanno salvato la bambina. E' giunto lì anche il padre della piccola, che ha ringraziato carabinieri e medici.



