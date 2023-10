Arena (Fondo For.Te), 'competenze lavoro necessità giornaliere'

"Le competenze stanno diventando necessità giornaliere. Il mondo e le tecnologie fanno passi da gigante giorno dopo giorno e sempre di più bisogna comprendere che per avere una qualità della vita sempre più alta occorre necessariamente formarsi. Bisogna dunque acquisire nuove competenze".

Ne è convinto Paolo Arena, presidente del Fondo For.Te., fondo paritario interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario che oggi e domani ha organizzato a Sorrento (Napoli) il secondo forum sulla formazione continua dal titolo "Dare forma al futuro-La centralità delle competenze. In Europa da protagonisti o da spettatori?".

"E' un'iniziativa importante - sottolinea Arena - dopo quella dello scorso anno tenuta a Cernobbio. Andiamo a mettere insieme tutti gli stakeholder per un lavoro che sia fattivo e proficuo.

Abbiamo infatti la convinzione che nessuno ha la verità in tasca e che solo con il confronto e il gioco di squadra si può trovare una soluzione sulla quale lavorare tutti insieme".



