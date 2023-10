Aeronautica:a Pozzuoli inaugurato l'anno accademico 2023-2024

"Siamo in un momento storico delicatissimo in mezzo a guerre devastanti che stanno rendendo lo scenario geopolitico internazionale sempre più difficile, delicato e vulnerabile, e vedere che tanti giovani vogliono intraprendere la carriera militare e fanno domanda per entrare in Aeronautica, mi dà sincero ottimismo sul futuro del nostro Paese". Con l'intervento del sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago si è conclusa a Pozzuoli, all'Accademia Aeronautica, la tradizionale cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 degli istituti di formazione dell'Aeronautica Militare.

L'evento, a cui hanno preso parte il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Luca Goretti e numerose autorità civili e militari, si è aperto con un intervento del comandante delle Scuole e della 3ª Regione aerea, Silvano Frigerio che, dopo una breve introduzione sulle principali attività portate a termine nell'ultimo anno accademico, ha voluto evidenziare i progetti e gli obiettivi futuri più significativi nel campo della formazione e della selezione.

Un anno accademico che si apre su una base di attività da poco concluse in quello precedente con un bilancio significativo. Negli istituti di formazione e nelle scuole dell'Aeronautica Militare, nell'anno accademico 2022/23, sono transitati complessivamente 7614 frequentatori, di cui 147 allievi stranieri. In particolare sono stati 161 fra ufficiali e marescialli a conseguire la laurea di 1° livello, 88 invece gli ufficiali che hanno completato il proprio iter di studi con la laurea magistrale. 58 ufficiali, di cui 14 stranieri hanno conseguito il brevetto di pilota militare nelle scuole di volo in Italia e all'estero, mentre 84 allievi frequentatori - di cui 18 di altre forze armate e corpi armati dello Stato e 13 stranieri - hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano; 3 allievi ufficiali hanno conseguito il brevetto di navigatore d'aeroplano; 15 allievi frequentatori di altre forze armate e corpi armati dello Stato hanno conseguito il brevetto militare di pilota di elicottero, mentre 8 brevetti di pilota di elicottero sono stati rilasciati al personale dei vigili del fuoco e Polizia di Stato.



