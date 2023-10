'Sefaro event': Steve Di Maio, matrimonio campano unico al mondo

"Il matrimonio campano è veramente unico nel mondo e questa peculiarità ci motiva ulteriormente nel promuovere i progetti a livello globale. Sono in aumento, infatti, gli sposi che desiderano organizzare le nozze all'insegna della tradizione culinaria campana, con la calorosa ospitalità delle persone, la varietà di location spettacolari, tra cui ville, spiagge e siti storici, che rendono la Campania un luogo ideale per celebrare l'amore con le migliori realtà creative e imprenditoriali in grado di trasformare i sogni in realtà". Lo ha detto l'event planner Steve Di Maio, nel corso della serata di gala della terza edizione del "Sefaro Event" che ha ospitato, sottolineano i promotori, i principali wedding planner italiani e i rappresentanti delle aziende leader del settore a Villa Imperiale a Napoli (sono state presentate tutte le ultime creazioni).

"Stiamo realizzando un nuovo network con tutti i protagonisti del settore wedding che in Italia fattura 18 miliardi di euro l'anno - ha sottolineato Sebastiano Annunziata, fondatore del Sefaro Event con i fratelli Rodolfo e Fabrizio - e continua a far registrare segnali positivi in termini di produzione e occupazione registrando il coinvolgimento di oltre 80mila imprese. Dopo due anni di pandemia siamo tornati a superare la soglia dei 200mila matrimoni celebrati e festeggiati registrando una crescita complessiva del 26%. Dati importanti che confermano il nostro settore tra quelli trainanti l'economia del Paese con una forte capacità di coinvolgimento di tante realtà manifatturiere e artigiane che, altrimenti, sarebbero scomparse.

Pensiamo ad attività come quelle degli abiti da cerimonia (+2,1%) e del commercio al dettaglio di confezioni per adulti (+4,3%) oltre agli artigiani nella lavorazione del ferro e del legno che realizzano allestimenti personalizzati per ogni evento. Una risposta concreta per arginare la crisi di questi settori". “La nostra intenzione è quella di dare continuità a questo evento speciale – ha aggiunto Rodolfo Annunziata, general manager Sefaro event – per proseguire un lavoro di squadra che mette insieme le eccellenze del wedding in un Paese leader come l’Italia. Fare rete è fondamentale per confrontarci sulle nuove idee da proporre e per questo siamo già al lavoro per il 2024. I wedding planner sono professionisti sempre più qualificati e formati, in grado di rispondere alle continue novità che il mercato richiede puntando sul miglioramento del rapporto tra costi e qualità dei servizi offerti, sulla flessibilità nelle richieste dei clienti e sulla capacità di reagire con tempestività e professionalità a imprevisti ed esigenze urgenti. Questo ci consente di essere una delle mete preferite per gli sposi di tutto il mondo, grazie anche allo straordinario patrimonio di bellezze naturali, storiche e artistiche che possiamo vantare. Sposarsi in Italia è un trend in crescita che ha fatto registrare oltre 11mila matrimoni di stranieri che hanno portato un fatturato di 600 milioni di euro”.



