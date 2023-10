Rapina un bar a 16 anni, preso con 3mila euro di Gratta e vinci

Sedici anni compiuti da pochi mesi, con qualche precedente è finito in manette all'alba, arrestato per rapina dai Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia. La vicenda: sono quasi le due del mattino e il 16enne è con un complice in un bar in viale Europa.

Entrambi con casco integrale, vestiti di scuro. Uno dei due armato di pistola. Pretendono oggetti preziosi, denaro dell'incasso e quello nelle tasche dei clienti presenti. E soprattutto "gratta e vinci". Ne agguantano tanti, centinaia. I militari non sono lontani e vedono tutto. Intervengono e bloccano il giovane, l'altro riesce a fuggire in scooter. Nelle mani del 16enne, 25 euro sottratti ad un cliente del bar e gratta e vinci per complessivi 2.910 euro. E' ora nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio.

Continuano le indagini per rintracciare il suo complice.



Video Rapina un bar con un complice nel Napoletano, arrestato un 16enne

