Maxi bandiera della Palestina su una vela di Scampia

Una grande bandiera della Palestina è stata esposta in mattinata sulla facciata di una delle vele di Scampia, a Napoli, per le vittime dell'ospedale bombardato nella striscia di Gaza.

"Il nostro - spiegano in una nota gli autori dell'iniziativa, attivisti del 'Comitato vele' - vuole essere un segnale inequivocabile da parte del popolo delle Vele di solidarietà e vicinanza alla popolazione di Gaza massacrata in queste ore dalla inaudita furia omicida del governo israeliano nel silenzio colpevole del mondo occidentale".

"Il bombardamento di ieri su uno degli ospedali più grandi della Striscia - si legge nel comunicato - in cui erano presenti feriti, medici e persone in cerca di un riparo più sicuro delle proprie case, e che ha ucciso più di 800 persone (soprattutto donne e bambini) non può lasciare più nessuna coscienza indifferente. Gaza non è sola".



