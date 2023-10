Manfredi, nel 2024 al via riqualificazione Villa comunale Napoli

Nel 2024 partirà un grande intervento di riqualificazione della Villa comunale di Napoli. A indicare i tempi, è stato oggi il sindaco, Gaetano Manfredi, in occasione dell'inaugurazione del restauro dell'obelisco della meridiana. "I progetti sono stati approvati in conferenza dei servizi - ha spiegato - la gara partirà tra qualche settimana e i lavori nel 2024 per questo grande intervento di riqualificazione". I lavori hanno un valore complessivo di 4 milioni di euro e i finanziamenti arrivano per 2 milioni dal Pnrr e per altri 2 milioni da fondi della Città metropolitana di Napoli.



