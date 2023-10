L'ambasciatore Usa visita le Catacombe di San Gennaro a Napoli

Un giro per scoprire l'aria misteriosa e piena di leggende delle Catacombe di San Gennaro e poi una passeggiata nei vicoli. E' stata una mattina dedicata al quartiere Sanità da parte del nuovo ambasciatore Usa in Italia Jack Markell, che è in visita a Napoli.

Markell dopo aver apprezzato il panorama del lungomare si è affidato alla cooperativa La Paranza, fatta di giovani che in questi anni hanno rilanciato il rione dei vicoli e che lo hanno condotto nelle Catacombe di San Gennaro, un sito che la cooperativa gestisce, ma anche nelle catacombe di San Gaudioso, nella basilica di Santa Maria della Sanità, al "Presepe Favoloso" dei Fratelli Scuotto, custodito nella sagrestia della basilica e in alcuni vicoli del Rione Sanità.

La mattinata, spiegano dalla Paranza, è stata trascorsa tra le meraviglie culturali e archeologiche del quartiere ed è stata per Markell un'occasione per conoscere - attraverso il racconto dei luoghi e l'incontro con le persone - il processo di rigenerazione urbana, sociale e culturale messo in atto. "È stato per noi un onore accogliere ed accompagnare l'ambasciatore nei luoghi che viviamo ogni giorno. Abbiamo cercato di racchiudere in poche ore di visita il cammino fatto dal 2006 ad oggi, sottolineando soprattutto l'impatto occupazionale che la nostra attività di valorizzazione ha generato nel quartiere. Un percorso che sarà ancora più incisivo con la riapertura al pubblico del Cimitero delle Fontanelle, attesa per il 2024", afferma Antonio Della Corte, responsabile formazione della cooperativa.

Un tema, quello del lavoro, molto caro anche all'ambasciatore Markell che, durante il suo mandato da governatore, ha visto lo Stato del Delaware uscire dalla grande recessione con la più forte crescita occupazionale nella regione e tra gli stati con i più alti incrementi salariali nel settore privato.



