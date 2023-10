Galileo firma accordo con società Usa per energia green

Galileo, società che opera nello sviluppo delle energie rinnovabili, ha sottoscritto in Italia il suo primo contratto di fornitura con una multinazionale americana quotata al New York stock exchange.

Il contratto ha come oggetto la vendita dell'energia elettrica generata in Italia da tre progetti fotovoltaici di Galileo per decarbonizzare i processi produttivi della società cliente e ha una durata di 10 anni. I progetti si trovano in Campania e hanno una capacità complessiva di 23 Mw, per una produzione annua stimata in oltre 40 Gwh. L'operazione evidenzia la "crescente attenzione a livello europeo da parte di aziende allo sviluppo di nuovi impianti di produzione elettrica rinnovabile", spiega Galileo in una nota.

"Siamo molto lieti di aver concluso questo accordo con una società industriale leader a livello globale. La vendita di energia a lungo termine ad un cliente di alto profilo premia la qualità dei nostri progetti e la capacità di supportare i clienti nella loro transizione energetica. La domanda per questa formula di commercializzazione sta crescendo rapidamente in tutta Europa, e siamo già al lavoro per concludere operazioni analoghe in altri mercati", evidenzia Paolo Grossi, chief commercial officer di Galileo.



