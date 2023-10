Dimesso dalla clinica, muore per un malore nel parcheggio

Era stato appena dimesso dalla clinica dopo alcuni accertamenti quando ha avuto un malore in auto ed è morto. È accaduto a Castel Volturno (Caserta), vittima un uomo di 42 anni. Angelo Lanna, residente a Grazzanise, i cui familiari hanno presentato denuncia; la salma del 42enne è stata sequestrata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per l'autopsia, che dovrà chiarire se il decesso poteva essere evitato.

L'uomo si era recato al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno per uno stato di malessere; è stato quindi sottoposto ad alcuni accertamenti, durati circa tre ore, tra radiografie al torace, elettrocardiogramma e altri esami, che avrebbero dato esito negativo, per cui è stato dimesso ed è risalito sulla sua auto. Percorsi pochi metri però, il 42enne ha avuto il malore che gli ha fatto perdere il controllo della vettura, che è finita contro una rotatoria all'interno del perimetro della clinica. Soccorso immediatamente da una guardia giurata, che ha rotto il vetro dell'auto, e dai sanitari della clinica, era però già morto.



