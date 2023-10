Capodimonte, omaggio a Mimmo Jodice e alla sua camera oscura

Capodimonte omaggia il maestro della fotografia Mimmo Jodice: si terrà domani la performance musicale intermediale 'Dalla camera oscura' a cura di Rosalba Quindici, da un'idea di Sylvain Bellenger, Direttore generale del Museo e Real Bosco, commissionata dal Museo e realizzata grazie al contributo di mecenati e componenti dell'Advisory Board. La performance, al pianoforte Emanuele Torquati (ore 17 e 18,15 alla presenza dell'artista) è l'occasione per celebrare la generosa e recente donazione delle serie fotografiche di Jodice, Eden e La città invisibile (dicembre 2022) che si vanno ad aggiungere alla già corposa collezione di fotografie dello stesso autore: i polittici della serie 'Transiti', 'Capodimonte visto da Mimmo Jodice', il trittico di 'Omaggio a Rodin' e le 52 fotografie della serie 'Avanguardie a Napoli, Dalla contestazione al riflusso', acquisite con donazioni e acquisti, dal Museo e Real Bosco di Capodimonte. E proprio la sua camera oscura sarà interamente riallestita all'interno della 'Casa della Fotografia Mimmo Jodice' il primo centro di produzione, ricerca e documentazione del Sud Italia interamente dedicato all'arte fotografica, progetto attualmente allo studio della direzione del museo, previsto nell'edificio Cataneo.

Ideata e scritta per pianoforte preparato ed elettronica, l'opera omaggio che si presenta domani è articolata in diversi 'pannelli musicali', il cui nucleo generatore è costituito da una selezione di fotografie di Mimmo Jodice e da suoni/rumori prodotti dall'artista al lavoro nella sua camera oscura, manipolati dalla compositrice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA