Caivano: Bernini, entro 2023 festival Arte e della Scienza

Si svolgerà a Caivano (Napoli), entro la fine dell'anno, un festival dell'Arte e della Scienza, tra le misure messe in campo dal governo per portare tra i giovani del posto - il Comune è stato commissariato dal Cdm di lunedì scorso - "esempi da emulare". Lo ha detto la ministra della Università e della Ricerca Anna Maria Bernini rispondendo al question time alla Camera sul tema dell'abbandono scolastico nei territori disagiati, come appunto quello di Caivano. "Il Mur è a Caivano, ed è a Caivano per restarci" ha detto la ministra Bernini sottolineando che sono stati stanziati 5 milioni di euro "per la rigenerazione di edifici sparsi" sul territorio da utilizzare da parte delle Università campane che metteranno anche in campo "percorsi di orientamento" finalizzati alla formazione dei giovani, al benessere psicologico, a promuovere "il loro talento" anche in campo artistico.

La ministra Bernini ha inoltre ricordato che il 13 ottobre si è intrapreso un percorso per arrivare a "un patto di comunità territoriale", come previsto dal decreto Caivano, per sottrarre all'influenza della criminalità organizzata le "nuove generazioni e il loro futuro".



