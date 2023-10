Basket in lutto, è morto Ciro Melillo

Lutto nel mondo dello sport e del basket, campano e nazionale, per la morte avvenuta a 85 anni ad Avellino di Ciro Melillo, già consigliere federale della Fip e per lunghi anni presidente della Scandone Basket. "Una giornata triste per Avellino -ha commentato il sindaco, Gianluca Festa- per lo sport, il basket e la città. Il nostro impegno sarà di non dimenticarlo". Messaggio di cordoglio alla famiglia anche da parte del presidente della Fip, Gianni Petrucci nel ricordo del "decano della pallacanestro italiana". "Non c'è ruolo in cui Ciro Melillo non abbia giocato nella nostra pallacanestro -scrive Petrucci- non facendo mai mancare il proprio apporto pacato, ma deciso sullo sviluppo del basket in Italia". I funerali si terranno domani alle 11 nel santuario del Rosario di Avellino.



