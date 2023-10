Arriva a Caserta la 'Cavalcata del bicentenario'

Prosegue il viaggio verso Roma, lungo l'itinerario della "Cavalcata del Bicentenario", della Squadriglia dell'Arma di Cavalleria dell'Esercito partita da Lecce il 30 settembre: oggi tappa a Caserta.

In Piazza Carlo di Borbone, al cospetto della Reggia, il Tricolore è stato consegnato nelle mani del generale Mauro D'Ubaldi, comandante logistico dell'Esercito, e alla presenza delle autorità locali si è svolta la cerimonia dell'Alzabandiera.

La Cavalcata del Bicentenario, proseguirà verso Mignano Montelungo (Caserta), dove farà sosta al Sacrario Militare. La Squadriglia Sud, contestualmente a quella Nord, entrerà a Roma il 27 ottobre in Piazza di Siena, epilogo delle celebrazioni del Bicentenario della costituzione della Scuola di Cavalleria.

L'iniziativa, organizzata dall'Esercito Italiano, "vuole ricordare - si legge in una nota - la fatica, nella polvere e nel sudore, degli uomini e dei quadrupedi, nonché le gesta, i valori e le virtù fondanti dei Cavalieri, affrontando un'impresa dai toni epici".

Caserta, come altre città tappa della Cavalcata, "è parte integrante - è detto nel comunicato - dei 200 anni di storia della Scuola di Cavalleria in quanto, per quarant'anni, l'Istituto militare ha avuto la sua sede proprio nella città campana, rappresentando un'istituzione fortemente integrata nella comunità locale. Per sancire questo forte legame, la Scuola di Cavalleria, nello scorso giugno, è stata insignita della cittadinanza onoraria della città di Caserta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA