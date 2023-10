Air Campania, campagna contro violenza donne e stalking

(ANSA)- AVELLINO, 18 OTT- Su un milione di biglietti emessi da Air Campania comparirà il 1522, il numero di emergenza per le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Lo annuncia l'amministratore unico, Antony Acconcia, per sostenere, nei prossimi sei mesi, la campagna nazionale contro la violenza sulle donne che il prossimo 25 novembre celebrerà la Giornata internazionale. Nei cinque capoluoghi di provincia verranno dedicate altrettante fermate al 1522.

"Trasportiamo quindici milioni di viaggiatori l'anno -sottolinea Acconcia- quindi rappresentiamo un mezzo importante per veicolare messaggi sociali come quello del contrasto e della prevenzione di femminicidi e violenza di genere". (ANSA)

