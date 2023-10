Spara alla nipote ma l'arma si inceppa, arrestato

Spara alla nipote perché rifiuta di dargli denaro, ma la pistola si inceppa e la donna si salva. E' accaduto a Ercolano, dove un 55enne è stato arrestato dai carabinieri anche per tentato omicidio.

L'uomo aveva modificato una pistola giocattolo per renderla in grado di sparare proiettili veri. Con quell'arma si era presentato a casa della nipote, chiedendo alla donna e al marito di consegnargli denaro di cui aveva bisogno per acquistare droga. Al rifiuto della coppia, ha estratto la pistola, caricato un proiettile in canna e premuto il grilletto puntando l'arma contro la donna. La pistola però si è inceppata e l'uomo è fuggito, barricandosi nella sua abitazione. La coppia ha chiamato il 112, i carabinieri della stazione di Portici sono riusciti a stanarlo bloccandolo dopo una colluttazione. Dovrà rispondere di tentato omicidio, tentata estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'arma, nascosta nella ruota di un'auto in sosta, è stata sequestrata e così 8 munizioni cal 7,65 e 3 di calibro 6,35 mm.



