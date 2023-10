Sindaco irpino minacciato da stalker, un arresto

Per quattro mesi avrebbe ripetutamente minacciato il sindaco al quale si rivolgeva per avere sostegno economico. In una occasione avrebbe anche chiamato i carabinieri ai quali aveva detto: "Gli spacco la testa con un'accetta e poi mi costituisco".

Un 49enne di Pietradefusi, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri per stalking, minacce a pubblico ufficiale e porto illegale di un coltello. Le indagini, scattate dopo la denuncia di Gaetano Musto, sindaco del piccolo centro irpino, hanno accertato che l'uomo pretendeva denaro per i motivi più svariati, dalla ristrutturazione della abitazione a quello che serviva per pagare il passaggio di proprietà della sua auto. "Ti do fuoco, ti lascio a terra", avrebbe detto al sindaco che si rifiutava di aderire alle sue richieste.

È stato anche trovato in possesso di un coltello di genere proibito che custodiva nei pantaloni. Il pm della procura di Benevento ha chiesto e ottenuto la misura cautelare agli arresti domiciliari. (ANSA)

