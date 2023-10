Rispoli confermata alla guida di Agriturist Campania

Giovanna Rispoli è stata riconfermata alla guida di Agriturist Campania, l'associazione che riunisce le aziende agrituristiche che fanno capo a Confagricoltura. E' stata eletta ieri a Napoli all'unanimità, come pure il vice presidente dell'associazione, il beneventano Antonio Casazza.

Rispoli, olivicoltrice di Vico Equense, titolare dell'agriturismo Masseria Astapiana, produce olio Evo Dop Sorrento. Sarà alla guida dell'associazione per i prossimi tre anni.

"Il triennio precedente, purtroppo, è stato in gran parte segnato dal Covid e ciò non ha consentito una mia presenza costante nei vari territori provinciali, come avrei voluto. Sarà questo - spiega - il mio principale impegno, per ampliare sempre di più la base associativa".

Su cosa sia e cosa dovrà essere l'attività agrituristica, in antitesi alle tante distorsioni presenti, ha le idee chiare.

"Fu concepita come attività di integrazione al reddito, ma la produzione agricola deve restare l'asset primario.

L'agriturismo è una grande risorsa, soprattutto per le piccole aziende di collina. Consente - spiega Giovanna Rispoli - di poter restare in agricoltura, di recuperare anche vecchie masserie e antichi casali, che altrimenti sarebbero andati inesorabilmente in rovina. In pratica aiuta a non abbandonare la terra e a proteggere il territorio. Siamo un presidio anche esperienzale, ci muove la passione, ed è questo che dovremo saper trasmettere agli acquirenti dei nostri prodotti a gli ospiti delle nostre strutture, che devono capire che gli agriturismi non sono ristoranti e alberghi di campagna a prezzi contenuti".



