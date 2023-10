Rapina a mano armata in un ufficio postale di Avellino

(ANSA)- AVELLINO, 17 OTT- Rapina a mano armata nell'ufficio postale di Bellizzi, frazione di Avellino. Due persone, una delle quali armata di pistola, sono entrati nella sede delle Poste Italiane poco dopo l'apertura quando all'interno di trovavano due impiegate e il direttore della sede. Sotto minaccia, hanno consegnato il denaro contante contenuto nelle casse che erano appena state aperte dal dispositivo a tempo. Il bottino è da quantificare. Non sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco. I due rapinatori, con un terzo complice probabilmente in attesa all'esterno, hanno fatto perdere le tracce. Rilievi sono in corso da parte degli agenti della Squadra Mobile e della Polizia scientifica. Posti di blocco sono stati attivati sulla statale dei due Principati che collega Avellino a Salerno e sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. (ANSA)

