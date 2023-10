Industriali Napoli vedono ambasciatore Usa,'occasione per Tesla'

"C'è oggi un'occasione per consentire agli imprenditori napoletani e campani di avere un contatto diretto con chi rappresenta il governo americano nel nostro Paese. E' anche un tentativo di dare ulteriore forza a un'iniziativa che abbiamo assunto e che ci ha visto al fianco della console degli Usa a Napoli e dei ministri Urso e Sangiuliano per cercare di far realizzare in Campania, e possibilmente in provincia di Napoli, il nuovo stabilimento della Tesla". Lo ha detto il presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci a margine dell'incontro con l'ambasciatore Usa in Italia, Jack Markell. "Elon Musk - ha spiegato Jannotti Pecci - ha ipotizzato infatti la realizzazione di un secondo stabilimento in Europa.

Siamo fiduciosi che se la scelta sarà confermata possa cadere sulla nostra Regione e sul nostro territorio. In questo senso l'incontro di oggi diventa un tassello importante per questa iniziativa che seguiamo ormai da qualche tempo".

Jannotti Pecci ha poi sottolineato che "semplificare l'individuazione delle aree nelle quali fare investimenti fruendo delle agevolazioni che il quadro comunitario prevede e allargando i confini della Zes a tutto il Mezzogiorno, favorisce l'attrazione degli investitori. Occorre però fare una selezione attenta e sostenere gli investimenti veri, perché troppo spesso abbiamo assistito soprattutto nel Mezzogiorno a vicende tipo 'prendi i soldi e scappa'. Sono convinto che da questo punto di vista interloquire con realtà istituzionali come quella che incontriamo stasera - ha concluso, facendo riferimento all'ambasciatore Markell - sia una garanzia importante".



