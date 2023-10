Gdf Caserta dona ai vigili del fuoco il gasolio sequestrato

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha donato ai Vigili del Fuoco del capoluogo 37.000 litri di gasolio, oggetto di un recente sequestro. Il prodotto petrolifero era stato rinvenuto e sequestrato per la successiva confisca all'esito di un controllo su strada - eseguito lo scorso mese di settembre dai Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego Aversa - nei confronti di un uomo sorpreso alla guida di un autoarticolato senza alcuna documentazione che attestasse il regolare trasporto e il relativo pagamento dell'accisa dovuta. Le Fiamme Gialle hanno voluto così dare un concreto segnale di vicinanza ai Vigili del Fuoco.

La richiesta è stata accolta dall'Autorità Giudiziaria, che ha quindi disposto il dissequestro e la cessione a titolo gratuito del gasolio, che potrà essere in questo modo impiegato per i mezzi operativi e di soccorso del "115".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA