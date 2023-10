Caserta, fondi per la messa in sicurezza di una ex discarica

Il Comune di Caserta ha ottenuto un finanziamento di 6,5 milioni di euro per la messa in sicurezza permanente della discarica "Ecologica Meridionale", in località "Lo Uttaro". Un intervento importante con implicazioni positive dal punto di vista ambientale grazie alla realizzazione di un cappello impermeabile che non permetterà alla pioggia di attraversare i rifiuti e portare in falda elementi inquinanti attraverso il percolato. Inoltre, il progetto prevede una naturalizzazione del sito con l'apposizione di opportuni substrati vegetali e la successiva creazione di un'area a verde.

La discarica "Ecologica Meridionale" è situata nel settore nordovest dell'area "Lo Uttaro" e ha una superficie di circa 58000 mq. Questo intervento, il cui avvio è previsto per il 2024, rappresenta un tassello importante nella messa in sicurezza dell'area. L'area vasta Lo Uttaro, negli ultimi 15 anni, è stata sottoposta ad una importante campagna di indagini e di caratterizzazione che ha visto coinvolte ARPA Campania e Sogesid Spa, ovvero la società di ingegneria "in house providing" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Sogesid Spa ha effettuato indagini geognostiche, geotecniche, analisi dei parametri delle acque di falda e di caratterizzazione ambientale nell'ambito del Piano di Caratterizzazione dell'area "Lo Uttaro". "Questi finanziamenti - ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino - ci consentiranno di svolgere un intervento di fondamentale importanza per il nostro territorio e, in particolare, per un'area che per troppo tempo ha sofferto e ha pagato un prezzo molto alto sotto il profilo ambientale. Come Amministrazione saremo vigili e monitoreremo con grande attenzione lo svolgimento delle attività di messa in sicurezza della discarica".



