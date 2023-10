Aci, nel 2022 ad Avellino aumentati incidenti e feriti

Le statistiche provinciali elaborate da ACI e Istat mostrano un ritorno dell'incidentalità stradale ai livelli pre-pandemia del 2019.

Anche la Campania nel 2022 registra un peggioramento dei dati, come si legge in una nota di Automobile Club Avellino. Si sono verificati 9.821 incidenti (9.014 nel 2021) che hanno provocato 14.002 feriti e 228 morti (12.833 feriti e 214 morti nel 2021). Ad Avellino città nel 2022 gli incidenti sono stati 105 con 136 feriti (100 incidenti, 128 feriti e un morto nel 2021). Ad Avellino e provincia si sono invece verificati 466 collisioni, 13 morti e 689 feriti. In provincia, la fascia di età maggiormente coinvolta è quella tra i 30 e i 54 anni (271 incidenti) seguita da quella 18-29 (182).

"Tra le cause principali degli incidenti stradali al primo posto c'è sempre la guida distratta anche per l'utilizzo del cellulare, la velocità ed il mancato rispetto della segnaletica stradale", afferma Stefano Lombardi, presidente di AC Avellino.

"Dopo aver analizzato questi dati, ognuno si renderà conto che, contrariamente ai dati ACI ISTAT che avevano registrato sia pur un piccolo calo (riguardante morti, feriti e numero di incidenti) nel corso di tutti gli anni precedenti al 2021, nel corso del 2022 vi è stato, invece, un notevole incremento (circa il 10%). È evidente, perciò, che siamo ancora ben lontani dagli obiettivi previsti ed auspicati di drastica riduzione dell'incidentalità e, pertanto, bisogna ancor più far leva sulla prevenzione e innalzamento dei livelli di sicurezza". In particolare, "nella nostra provincia registriamo, purtroppo, un preoccupante incremento percentuale sia delle collisioni (+16%) che dei feriti (+15%)". L'Automobile Club Avellino è da tempo impegnato a realizzare, in collaborazione con le scuole, corsi di educazione stradale e campagne di sicurezza stradale. Il prossimo 15 Novembre organizzerà, presso l'Istituto V. De Caprariis di Atripalda, un incontro con gli alunni intitolato "La sicurezza del veicolo e la strada".



