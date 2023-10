21enne ucciso a Mercogliano, notificata chiusura indagini

(ANSA)- AVELLINO, 17 OTT- Chiuse le indagini per l'omicidio di Roberto Bembo, il 21 enne di Mercogliano, in provincia di Avellino, ucciso a coltellate la mattina del primo gennaio scorso nel piazzale di un bar della frazione Torrette. La notifica agli indagati da parte del Pm Vincenzo Toscano prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per Niko Iannuzzi e Luca Sciarrillo, i due giovani di Avellino protagonisti della mortale aggressione. Entrambi dal 28 luglio scorso, su decisione del Gip del Tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone, sono stati trasferiti dal carcere agli arresti domiciliari. Una attenuazione della misura cautelare impugnata dal sostituto procuratore Vincenzo D'Onofrio accolta anche dalle clamorose proteste degli amici della vittima. Anonimi apposero striscioni davanti all'ingresso del Tribunale di Avellino con la scritta: Vergogna". Il prossimo 27 ottobre ci sarà la decisione dei giudici del tribunale del Riesame di Napoli. (ANSA)

