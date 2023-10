'Sposa d'aMare',nel giorno del sì solidarietà per Fondazione ANT

"Sposa d'aMare", iniziativa solidale di Fondazione ANT Italia onlus, è stata presentata nel porto di Napoli a bordo della MSC World Europa, grazie alla quale, per la prima volta, il mondo del wedding incontra quello della solidarietà. Basterà scegliere, infatti, sottolineano gli organizzatori, "un abito da sposa 'solidale' per il giorno del sì e si sosterranno le attività di assistenza medico specialistica a casa dei sofferenti di tumore e di prevenzione che ANT porta avanti in Italia e in Campania".

Grazie alla donazione di abiti da sposa da parte di atelier campani, Fondazione ANT offrirà l'opportunità alle future spose di scegliere "un abito sartoriale nuovo, raffinato, con tessuti di pregio". Con una donazione minima chi sceglie un abito solidale contribuisce a sostenere il lavoro delle equipe mediche di ANT a Napoli e Caserta. L'iniziativa ha il sostegno di MSC Crociere e Grand Hotel Parker. Permettendo a due delle future spose che sceglieranno un abito ANT, entro febbraio 2024, di aggiudicarsi una crociera offerta da MSC Crociere e una notte nella storica suite del Grand Hotel Parker's; l'estrazione avverrà il 28 marzo.

Il progetto è stato illustrato dal delegato di ANT Campania Antonio Imbrogno, che ha sottolineato l'importanza della rete di solidarietà che si è creata. "A partire dalle nostre volontarie di Caserta, che hanno incontrato la disponibilità degli atelier, fino al nostro arrivo a bordo di questa nave, abbiamo raccolto l'affetto e la disponibilità di diversi attori del territorio".

Il country manager di MSC Crociere, Leonardo Massa, ha detto: "L'iniziativa unisce moda e solidarietà, offrendo un momento di riflessione sulla necessità di offrire prevenzione e cure specialistiche alle persone affette da tumore". Partner di Sposa d'aMare il Grand Hotel Parker's con Federica Bernardo, Pr & Media Relations Officer: "Abbiamo a cuore molte comunità locali e sosteniamo da anni bambini, giovani e senzatetto".

Nell'incontro sono stati mostrati alcuni degli abiti da sposa solidali. I modelli saranno disponibili per una prova gratuita nel Grand Hotel Parker's il 30 ottobre; per prenotarsi occorre andare sul sito ant.it/campania oppure contattare la delegazione ANT allo 081 6338318



Riproduzione riservata © Copyright ANSA