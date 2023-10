Napoli: Ancelotti, 'Garcia? Ha bisogno di tempo'

"Garcia ha le difficoltà che hanno tutti gli allenatori: se non vinci, ti mandano via. Il Napoli ha cambiato allenatore, ha preso Garcia che ha le sue idee e su queste idee ha bisogno di avere un po' più tempo. Garcia è un allenatore capace, serio, professionale, ha fatto bene in Italia. Sarà solo una questione di tempo, anche perché il Napoli ha all'incirca la stessa struttura dell'anno scorso, ad eccezione di Kim. Il Napoli tornerà ad essere competitivo in campionato". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.



