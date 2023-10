Manfredi, 'Napoli era in ginocchio, ora si è rialzata'

"Non ci dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti: avevamo una città in ginocchio che adesso si è rialzata e ha ricominciato a camminare e oggi ha le braccia e soprattutto la testa per arrivare molto lontani se cammineremo insieme". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nella conferenza a due anni dall'inizio del mandato.

"La città è dei cittadini - ha aggiunto - l'amministrazione ha grande responsabilità a cui noi non ci vogliamo sottrarre ma per migliorare è necessario che il lavoro sia fatto insieme. Un lavoro che - ha proseguito - alla fine ci deve portare a una Napoli da cui i nostri figli non siano costretti ad andare via, in cui la qualità della vita sia ai livelli delle altre grandi città europee". Nel concludere, il sindaco ha sottolineato che "oggi in città ci sono decine di migliaia di turisti stranieri e sui giornali internazionali non si c'è solo la camorra ma si parla di cinema, teatro, di cibo e delle nostre bellezze che sono uno straordinario patrimonio che significa la nostra identità".

Manfredi, obiettivo ridurre debito di un terzo a fine 2025

"L'obiettivo è di ridurre alla fine del 2025 il debito di un terzo", ha aggiunto. Manfredi, nel ricordare che all'atto del suo insediamento il debito era di 5 miliardi di euro, ha riferito che "alla fine del 2022 abbiamo ridotto il debito del 9 per cento e alla fine del 2023 immaginiamo di ridurlo di un ulteriore 6 per cento". Per quanto riguarda il debito commerciale, il sindaco ha riferito che nel 2022 si è ridotto del 25 per cento circa ed è attesa un'ulteriore riduzione del 15 per cento nel 2023. Una situazione che - ha sottolineato Manfredi - "rende il Comune di Napoli più affidabile e con prestazioni migliori. E inoltre Fitch ha migliorato il rating della città portandolo a BB+ valutando positivamente l'adesione al Patto peer Napoli".

Rifiuti: Manfredi, portare differenziata oltre il 40%

Portare la raccolta differenziata oltre il 40 per cento. E' l'obiettivo indicato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso della conferenza a due anni dall'inizio del suo mandato alla guida del Comune. Il primo cittadino ha ricordato che è stata avviata la raccolta 'porta a porta' nei quartieri delle VI Municipalità e che "c'è stato un ulteriore incremento della raccolta della frazione umida a Fuorigrotta". Manfredi ha inoltre spiegato che "Asia ha perfezionato l'acquisto di 177 mezzi nuovi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti, di cui 30 elettrici, in arrivo tutti entro la fine dell'anno. Sono inoltre stati indetti tre diversi concorsi con l'assunzione di 519 operatori e per il 2024 e il 2025 sono previste ulteriori 285 assunzioni".

Manfredi, servono stadio e palazzo sport moderni

"Dobbiamo fare due grandi investimenti: avere uno stadio moderno e un palazzetto dello sport moderno". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della conferenza stampa di bilancio dopo due anni di mandato. Per quanto riguarda lo stadio 'Maradona', il sindaco ha affermato: "Abbiamo fatto interventi per garantire l'accessibilità dei disabili, interventi di manutenzione sulla video sorveglianza, ma il 'Maradona' ha bisogno di un intervento radicale, strutturale per diventare uno stadio da Europei e da finale di Champions e dunque serve un investimento molto importante. Napoli - ha aggiunto - è fra i 10 potenziali stadi per le partite degli Europei, abbiamo del tempo davanti che dobbiamo spendere bene". Peer quanto riguarda la realizzazione di un palazzetto dello sport 'moderno', il sindaco ha ricordato che il progetto riguarda il recupero del Mario Argento.

Manfredi, dopo 2 anni mi assegno un' ottima sufficienza

"Mi do un'ottima sufficienza". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha risposto ai giornalisti che chiedevano che voto si dava dopo i primi due anni di mandato oggi in conferenza stampa per tracciare un bilancio dei primi due anni della sua amministrazione. "Sono stati due anni vissuti intensamente - ha detto il sindaco - partendo da una situazione drammatica della città che era praticamente in dissesto, abbiamo fatto un percorso che da un lato mira al consolidamento dei conti e all'ampliamento del personale, e dall'altro a un miglioramento dei servizi e alla realizzazione di grandi e piccoli investimenti. E' una strada faticosa e ancora lunga ma che ci sta dando dei bei risultati e dobbiamo percorrerla con ottimismo e coesione in un momento in cui la città sta ripartendo e mostra risultati dal punto di vista economico, turistico, e di reputazione internazionale molto significativi". Nel concludere il sindaco ha evidenziato la necessità "di consolidare i risultati, migliorare ancora i servizi, che sono migliorati ma devono avere una stabilità, avere una manutenzione costante. Infine potenziare poi questo grande progetto di trasformazione urbana da Napoli Est a Bagnoli all'area nord che significa un po' realizzare la Napoli del domani".

Manfredi, sicurezza va migliorata,lavoriamo con forze ordine

"La sicurezza in città va migliorata, partendo da presupposto che i compiti di sicurezza sono di pertinenza del ministero dell'Interno e delle forze dell'ordine con cui lavoriamo benissimo". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso dell'incontro con la stampa per un bilancio sui primi due anni di mandato. A tal proposito il sindaco ha sottolineato l'impegno della polizia municipale che - ha detto - "anche nel fine settimana ha realizzato un'importante operazione fermando un ragazzino di 14 anni che per festeggiare il suo compleanno ha esploso colpi a salve nella Galleria Umberto". Rispetto alle unità della polizia municipale in forze, il primo cittadino ha ricordato gli innesti a seguito del concorso realizzato dal Comune e ha ricordato che ulteriori vigili saranno assunti con il nuovo concorso e lo scorrimento delle graduatorie.

Manfredi, 10 treni su linea 1 metrò entro fine anno

"L'obiettivo è arrivare a superare i 10 treni entro la fine dell'anno e arrivare a 15 treni sulla linea nel 2024". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della conferenza stampa di bilancio dei primi due anni di mandato e sulle prospettive future. Ad oggi in esercizio ci sono 6 nuovi treni sulla linea 1 della metropolitana per una frequenza di nove minuti e l'obiettivo dell'amministrazione è arrivare a una frequenza di quattro minuti. Manfredi ha rivendicato il lavoro svolto per riuscire a mettere in linea i nuovi treni che erano nei depositi. "Avevamo pochi treni e risalenti a trent'anni - ha ricordato il sindaco - e i treni nuovi erano fermi nei depositi con un collaudo negativo. Siamo riusciti a riottenere l'omologazione dei treni e farli ripartire in sicurezza". Il sindaco ha sottolineato anche il risultato relativo al prolungamento dell'orario della metro e della funicolare Centrale nei fine settimana. "Ora abbiamo l'obiettivo di garantire il prolungamento orario - ha aggiunto - anche negli altri giorni della settimana, così da spingere le persone a muoversi con i mezzi su ferro". Entro la fine del 2023 inoltre sarà possibile utilizzare i telefoni cellullari all'interno di stazioni e treni della metropolitana grazie all'attivazione del sistema Das per la ripetizione del segnale radiomobile cellulare in modalità multi-operatore all'interno delle gallerie e delle stazioni interrate.





