Imputato portato nel tribunale sbagliato, salta udienza omicidio

Salta la prima udienza del processo per l'omicidio di Nicola Liguori, il 36enne di Frattamaggiore al quale venne dato fuoco e che morì dieci mesi dopo l'aggressione, per le gravi ferite riportate.

Il dibattimento davanti alla seconda sezione di corte di Assise di Napoli (presidente Concetta Cristiano) che vede come unico imputato Pasquale Pezzella, accusato di omicidio volontario aggravato, non è iniziato per l'assenza del giudice a latere e anche perché il detenuto invece di essere scortato presso il tribunale di Napoli è stato portato a quello di Napoli Nord, ad Aversa. Constatata l'assenza dell'imputato, non si è nemmeno potuto procedere alla costituzione delle parti.

La presidente del collegio giudicante, in accordo con il pm Alberto Della Valle e con i legali del collegio difensivo e quello di parte civile, ha fissato per il 24 ottobre prossimo la nuova udienza.



