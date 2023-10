Il Cdm affida a una commissione la gestione di Caivano per 18 mesi

Il Consiglio dei ministri ha deciso oggi di affidare a una commissione straordinaria, per 18 mesi, la gestione del Comune di Caivano, il cui Consiglio comunale è stato già sciolto, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 2023, a causa delle dimissioni di 13 consiglieri comunali su 24. E' quanto si legge nel comunicato del Cdm.

La decisione arriva dopo l'inchiesta della Dda di Napoli che lo scorso 10 ottobre notificò nove provvedimenti di fermo (poi convalidati dal gip) ad altrettanti indagati - tra esponenti di un gruppo camorristico, ex amministratori pubblici e funzionari comunali di Caivano - per associazione di tipo mafioso ed altri reati. Tra i coinvolti nell'inchiesta ci sono l'ex assessore comunale di Caivano Carmine Peluso l'ex consigliere comunale Giovanbattista Alibrico, l'esponente politico Armando Falco, insieme con il tecnico comunale Martino Pezzella e il dirigente comunale Vincenzo Zampella.



