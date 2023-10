Allarme sicurezza nel Napoletano, tre risse in tre giorni

Tre risse in tre giorni in piazza Poli a Portici (Napoli): a denunciarlo il consigliere comunale Francesco Portoghese. Ieri sera verso le 22.30 Portoghese era presente nel luogo della movida, quando alcuni giovani sono venuti alle mani. "Ho avvertito i Carabinieri della locale Stazione che sono giunti sul posto ma i gruppi erano già scappati via, mentre verso le 21.00 giovanissimi si sono azzuffati e ho richiesto l'intervento della Polizia Municipale giunta sul posto" racconta Portoghese che lancia l'allarme sul ripetersi di questi episodi "Venerdì ero in piazza e ho assistito ad un alterco tra ragazzini, sabato sera verso mezzanotte alcuni giovani sono venuti alle mani e ho chiesto l'intervento dei Carabinieri ma anche in questo caso i litiganti sono fuggiti via".

E solo venerdì scorso il sindaco Vincenzo Cuomo e il consiglio comunale, in una lettera, hanno lanciato un appello al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendo più rappresentanti delle forze dell'ordine e 'l' esclusiva competenza del Commissariato di Polizia presente sul territorio, che attualmente copre le città di Portici ed Ercolano con mezzi inadeguati rispetto alle reali esigenze'. "Da anni sono impegnato sul tema della legalità" dice Portoghese "il ministro dell'Interno e il prefetto di Napoli devono dare una risposta decisa sul tema sicurezza"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA